Верстка лендинга и многостраничного сайта

[list=1][*]Ищем Веб-мастера для постоянного сотрудничества. Возможность работать в течение первой или второй половины дня. с 9 до 18. [*]Необходимо знать bootstrap html css, js , основные движки joomla wordpress. [*]С потенциальным сотрудником необходимо будет ...
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Необходимо сверстать адаптивный лендинг по пакету из Adobe photoshop, также разработать отдельно мобильную версию для лендинга.
После версии лендинга необходимо создать многостраничный сайт для интернет магазина с адаптивной мобильной версии.
все макеты вышлю в ответном письме. Срок выполнения около 2 недель, поэтому нужен профессионал в веб разработке. Цена договорная, жду ваших предложений.
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