Верстка лендинга и многостраничного сайта

Есть сверстанная страница https://oncologs.ru/site/ (это html шаблон). На нем есть верхнее меню и под ним меню на сером фоне, мне неправильно его сделали. Нужно: [b]1.[/b] Сделать двохуровневое меню. Оно должно быть вида: [code] ...