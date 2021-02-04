Верстка лендинга и многостраничного сайта

HTML-версткаЗавершен16 заявок382 просмотра
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Необходимо сверстать адаптивный лендинг по пакету из Adobe photoshop, также разработать отдельно мобильную версию для лендинга. 

После версии лендинга необходимо создать многостраничный сайт для интернет магазина с адаптивной мобильной версии.

все макеты вышлю в ответном письме. Срок выполнения около 2 недель, поэтому нужен профессионал в веб разработке. Цена договорная, жду ваших предложений.

3 года назад
bondarenkoand
53 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
shekoldina
Дарья 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$1
3 дня
Отличная работа! Дарья выполнила все раньше указанного срока, посоветовала как можно все улучшить, в общем, рекомендую данного специалиста.
Отличная работа.
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