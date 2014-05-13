Верстка лендинга+верстка главной страницы сайта

HTML-версткаЗакрыт23 заявки205 просмотров
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Нужна верстка лендинга с админкой,а также вёрстка главной страницы сайта с кроссобраузерностью и подвязка на cms обратной связи, заявки на сайте"

с оповещением на мейл

10 лет назад
Setkaa
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад