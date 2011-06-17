Верстка макета для Маховский Александр (MrWolf)

$15
HTML-версткаЗавершен3 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Верстка PSD макета сайта.

Кроссбраузерность, семантика и соответствие стандартам.

Бюджет 15$

13 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MrWolf
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
13 лет назад
$18
1 день
Что я могу сказать .... МОНСТР! :) - не сорвал сроки - чистый и удобный код понравилось работать и будем продолжать сотрудничество
Сотрудничеством очень доволен. Работали по постоплате.. оплата без задержек. Приятно иметь дело с такими заказчиками.
  • Похожие заказы

  • Править код темы на wordpress

    $10

    Тема создана на основе стандартного шаблона twentyten. Надо пройтись по коду и проверить всё ли правильно, и исправить. Также удалить весь неиспользуемый код и функции. Упростить css, так как много всего со старой темы осталась.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется HTML-верстка 6 страниц

    Здравствуйте. Требуется отверстать 6 PSD-макетов - главная и 5 внутренних страниц. Кроссбраузерность: Firefox 2-5, Explorer 6-9, Opera 9-11, Chrome, Safari. Макеты имеют jQuery элементы, которые также должны быть отверстаны. Не считая jQuery, сами макеты легкие и не ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна верстка страницы

    Добрый день нужна верстка страницы, макет не сложный трех колоночный стандартный. нужно сделать одну страницу до завтра до обеда. Оставляйте данные и приблизительные ценыю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Натянуть верстку на cms

    Добрый день, есть верстка страниц сайта, необходимо натянуть. просьба отвечать именно в проект с указанием примерной цены и сроков. cms только joomla

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта интернет-магазина

    Доброго Всем времени суток! Требуется довести до ума сайт интернет магазина: 1. Слайдер Jquery (установлен, но криво) - поправить, объяснить как менять картинки. 2. "2-й каталог товаров (оптовый) на базе определенного модуля. 3. По мелочи: шрифты, цвета, и т.д. CMS ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Коррекция верстки

    $50

    Есть полуготовый сайт, при натягивании на CMS часть стилей потерялось по причине иного именования самих стилей или смены вложенности элементов. Надо поправить. дано: исходная верстка (как надо) + сайт( как получилось) на выходе хотелось бы таблицу стилей что ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад