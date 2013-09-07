Верстка макета и натяжка на Joomla

$120
HTML-версткаЗакрыт6 заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть главная и внутряк, необходимо сверстать и натянуть.

Цена и сроки?

По срокам желательно максимум до 3х дней!

Кто готов приступить к работе уже сегодня — сразу пишите в ЛС! (БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ)

Joomla
10 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Переверстать сайт

    Есть сайт, самописный: http://stiralochkin.ru Надо переверстать в HTML5, CSS3. При этом обеспечить: Кроссбраузерность (IE7+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) Валидность, полное соответствие стандартам W3C. SEO оптимизация. и т.д. CMS не предлагать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть шаблон PSD на Joomla 2,5

    Нужно натянуть шаблон на сайт (Joomla 2,5) с сохранением структуры сайта. Даю архив с файлами сайта. Скрин макета шаблона в аттаче. Страницы и ссылки уже созданы. Требования - резиновый диз нормальное отображение в основных браузерах. Максимальный срок - 3 дня. Пожалуйста, ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правки на PHPShop

    $100

    Добрый день,есть ряд задач на сайте ( движок PHPShop) по верстке,добавлению функционала нужно сделать в течений следующей недели оплата по факту сдачи правок( ТЗ скину исполнителю)

    PHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка макета

    $100

    В приложении макет сайта-одностраничника. Нужно сверстать кроссбраузерно + чтобы сайт корректно отображался на айпаде. Срок исполнения - понедельник 9 сентября. В понедельник будут некоторые изменения по дизайну.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка интернет-магазина на битрикс

    $250

    Описание проекта: Требуется переверстать имеющийся интернетмагазин на битриксе. Немного настройки некоторых модулей и инфоблоков. Обязательные требования: При подаче заявки показывайте сертификаты Битрикс, нет сертификатов, нет работы. Проект только через СБР (другие варианты оплаты даже не обсуждаются) Работы производить по этапам и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать сайт на Drupal

    $100

    Нужно сверстать сайт по выгодной цене. Движок DRUPAL. Нужно чтобы редактировались все текста через админку (желательно), но могут быть и другие варианты.

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    $150

    Здравствуйте. Нужен человек который умеет хорошо верстать макеты сайтов, чтобы мог сверстать "ездящую" менюшку и т.д. Так-же чтобы мог натянуть все это дело на cms и привязать к модулям. Например привязть модуль "обратная связь" Пожалуйста оставляйте ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад