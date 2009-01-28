Верстка макета, интеграция макета с CMS Joomla

Надо сделать верстку дизайна из psd в html. Как должно выглядеть на выходе - скрин также прилагаю. Требование кросс-браузерности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит из нескольких частей:
1) Необходимо сверстать макет под CMS Joomla, с учетом особенностей предложенной структуры сайта.
Верстка - div'ами, валидная, кроссбраузерная, не "резиновая".
2) Макет внедрить в CMS Joomla (сделать как шаблон для Joomla, чтобы можно было установить шаблон через админку).
3) Настройка CMS Joomla под проект (убрать средствами Joomla "лишние" модули из настроек "по умолчанию", оставить то, что необходимо для работы проекта)
4) Начальное наполнение контентом (структура сайта небольшая, по сути 90% сайта - это набор статей, которые просто нужно грамотно разместить по разделам (содержимое статей вбивать не нужно, только расставить заголовки))
----
Особенности, которые нужно учесть:
Кроме статей, разбитых по категориям, на сайте будут следующие модули:
а) Баннеры (три одинаковых по размерам баннера в шапке сайта), без наведения на баннер от будет немного "затуманен" (см. приложенный макет)
б) Модуль новостей и вывод списка последний новостей на каждой странице сайта.
в) Выпадающие подменю у главного меню. Всего будет три меню: главное, в левом столбце и в шапке. Подменю только у главного.
г) Карта сайта
д) Форма обратной связи
+ Изображения в шапке должны будут меняться исходя из выбранного раздела.
----
От Вас:
- примеры выполненных работ на CMS Joomla
- сроки выполнения задачи
- стоимость
Макет и структура проекта в приложении.
Площадка для реализации задачи будут предоставлены в первых числах февраля, т.е. к работе можно будет приступить сразу после окончания сроков тендера.
В личку просьба сообщения не писать, рассматриваться будут только предложения из проекта.
- Похожие заказы
- HTML-верстка18 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется полная интеграция имеющегося скрипта магазина LastoShopGold (образец: http://lasto.com/shop) в готовый шаблон (образец шаблона: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=17207&pr_code=7q85772a0lkYu445RCRj7Z6HQa36X3). При выполнении заказа необходимо полное сохранение функциональности и администрирования магазина, а также корректировка таблиц стиля в соответствии ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется верстальщик для Bitrix (работа срочная)Закрыт15 лет назад
Есть сайт "А" и сайт "В". Движок oscommerce. Дизайны готовы. Сайты идентичные. различия только в дизайне. Требуется - взять дизайн сайта "В" и сделать так,чтобы сайт "А" был с тем же дизайном, попросту - скопировать его. Доступ к ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый вечер! Нам нужна верстка и программирование сайта по нашему готовому дизайну. Сырая версия сайта smsavto.info. Необходимо сделать также сделать подачу объявлений с СМС биллингом и естественно админовская панель. Сколько времени и денег?HTML-верстка10 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт www.abc-taxi.ru необходимо вставить шаблон дизайна, или хотя бы только шапку и левую колонку Amiro CMS цен не знаю, ваши предложения сюда... предпочтение низкой цене времени мало, макс 1.5 дня шаблон вышлю победителю ...Завершен15 лет назад
Нужна Верстка+прикрукта на HostCms вот макет http://img231.imageshack.us/my.php?image=52019692or2.jpgHTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
UPD: Формулировка задачи значительно расширилась, в ближайшие дни я размещу обновление, а может и новые задачи. Спасибо всем откликнувшимся. Кто меня заинтересовал я ещё отпишусь. Требования: XHTML 1.0 Transitional. CSS Photoshop (веб-графика) Типографика Педантичность Задача: Сверстать на XHTML новый дизайн (набор статичных типовых ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Нужна верстка сателитов главная - http://img.pixs.ru/images/bankirshop_2817187_144992.jpg каталог - http://img.pixs.ru/images/catalogjpg_8374421_144994.jpg товар - http://img.pixs.ru/images/tovarjpg_6461839_144995.jpg корзина - http://img.pixs.ru/images/basketjpg_2555771_144996.jpg контакты http://img.pixs.ru/images/contactjpg_8383506_144997.jpg верстать надо на таблицах или на дивах требования по верстки тех условия верстать аналогично в этой верстки http://files.mail.ru/8CF0K7Завершен15 лет назад
Необходимо расширить дизайн для движка WordPress. Насколько я понимаю это можно осуществить путем редактирования файла CSS. http://www.free-proxy-list.ru/ - с лева и права от дизайна есть пустые места, вот за счет их и нужно растянуть дизайн. Ссылка на файл ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад