Верстка макета, интеграция макета с CMS Joomla

Задача состоит из нескольких частей:

1) Необходимо сверстать макет под CMS Joomla, с учетом особенностей предложенной структуры сайта.

Верстка - div'ами, валидная, кроссбраузерная, не "резиновая".

2) Макет внедрить в CMS Joomla (сделать как шаблон для Joomla, чтобы можно было установить шаблон через админку).

3) Настройка CMS Joomla под проект (убрать средствами Joomla "лишние" модули из настроек "по умолчанию", оставить то, что необходимо для работы проекта)

4) Начальное наполнение контентом (структура сайта небольшая, по сути 90% сайта - это набор статей, которые просто нужно грамотно разместить по разделам (содержимое статей вбивать не нужно, только расставить заголовки))

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Особенности, которые нужно учесть:

Кроме статей, разбитых по категориям, на сайте будут следующие модули:

а) Баннеры (три одинаковых по размерам баннера в шапке сайта), без наведения на баннер от будет немного "затуманен" (см. приложенный макет)

б) Модуль новостей и вывод списка последний новостей на каждой странице сайта.

в) Выпадающие подменю у главного меню. Всего будет три меню: главное, в левом столбце и в шапке. Подменю только у главного.

г) Карта сайта

д) Форма обратной связи

+ Изображения в шапке должны будут меняться исходя из выбранного раздела.

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От Вас:

- примеры выполненных работ на CMS Joomla

- сроки выполнения задачи

- стоимость

Макет и структура проекта в приложении.

Площадка для реализации задачи будут предоставлены в первых числах февраля, т.е. к работе можно будет приступить сразу после окончания сроков тендера.

В личку просьба сообщения не писать, рассматриваться будут только предложения из проекта.