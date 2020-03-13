Верстка макета личного кабинета Интернет магазина

$60
HTML-версткаЗавершен1 заявка156 просмотров
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Необходимо сверстать (100% адаптив и кросс-браузерность) макеты личного кабинета:

"ЛК - Детали заказа"

Без шапки и футера. Их сверстали. Так же тизеры карточек товара уже есть, их верстать не нужно. Можно взять со страницы каталога.

4 года назад
aguru_studio
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DKvinov
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$60
3 дня
WMZ
Отличная работа почти с первого раза все сверстано четко по макету! правки минимальные!
Как всегда доволен сотрудничеством!) Рекомендую!)
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