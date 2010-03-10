Верстка макета под самописный движок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки142 просмотра

Есть макеты - главная и страница катаолга. Всвязи с дефолтом штатного верстальщика требуется быстро разрезать макет под самописный движок. Движок напоминает umi.cms, особых отличий от других движков нет. Технические подробности - победителю.

В заявке должен быть ваш подтвержденный опыт и точный срок верстки, стоимость.

15 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Хороший верстальщик. Достаточно грамотный код на выходе. Пунктуальность и обязательность.
Только положительные эмоции от работы, оплата в полном объеме. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить css на jomla

    $5

    Есть css надо сделать : 1. красиво и читаемо левое меню сайта - более крупно 2. ссылки сейчас выделяются светло-серым - надо сделать подчеркиваемыми и читаемыми. polyart.ru

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Тема для SMF по образцу готовой темы Drupal

    Приветствую. Есть сайт на Drupal, рядом установлен SMF v2 с темой по умолчанию. Нужно сделать тему форума аналогичной дизайну сайта + добавить счётчик li.ru на форум. Дизайн см. в приложении (3 ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Переверстать небольшую форму заказа

    Необходимо переверстать форму заказа http://training.abbyyonline.com/form/learning/?host=8&amp;lang=1 Объем работы: - изменить последовательность полей в соответствие с рисунком (см. ТЗ), - изменить размеры изображений, - изменить стили у выпадающих списков. Они должны ...

    CSS
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать пару небольших блоков

    Здравствуйте! Нужно сверстать пару простеньких блоков, как они выглядят - прилагаю файл. Текста все должны быть словами. При наведении на стрелки вверх/вниз они должны становиться зелеными/оранжевыми + сверху должно появляться пояснение. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка макета

    $50

    Здравствуйте. Есть макет магазина в psd. Нужно сверстать. Пока только главная. Срок - 1 день. В ЛС не писать. :)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Исправить ошибки в дизайне

    $10

    Начинающие программисты и дизайнеры ковырялись на нашем сайте, в результате сейчас много ошибок. смотреть здесь http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=free-spb.ru&amp;profile=css21&amp;usermedium=all&amp;warning=1&amp;lang=ru Надо их поправить.

    CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад