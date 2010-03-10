Верстка макета под самописный движок

Есть макеты - главная и страница катаолга. Всвязи с дефолтом штатного верстальщика требуется быстро разрезать макет под самописный движок. Движок напоминает umi.cms, особых отличий от других движков нет. Технические подробности - победителю.

В заявке должен быть ваш подтвержденный опыт и точный срок верстки, стоимость.