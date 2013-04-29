Верстка макета покерного сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка105 просмотров

Требования к макету:

Responsive Internet Explorer 8+, Opera 10+, Mozilla FireFox 3.6+, Google Chrome 9+, Safari 4+

Прошу обратить внимание на комментирование CSS и HTML файлов, чтобы после можно было работать. Если есть скрипты, комментировать также.

Именование классов и идентификаторов должны быть понятны. Нужно чтобы не было классов типа rca, asw. В общем не использовать аббревиатуры.

Скачать PSD можно тут https://www.dropbox.com/s/c403yrf40omlu5i/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%20Poker%20Flash.rar

CSSHTML
12 лет назад
kibal4iw
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$350
11 дней
Нужно было сделать адаптивный макет сайта. Дмитрий сделал просчет верстки макета, согласовали сроки выполнения работы, выполнил на день раньше. Работы была выполнена на 100%, не появилось не единого нарекания к свертанному макету. Отличная коммуникабельность, быстро отвечал на поставленные вопросы, показывал промежуточные этапы работы(что очень важно было для меня). Дмитрия рекомендую к сотрудничеству, качество и скорость выполнения работы на высоте!
Александр очень приятен в общении, знает чего хочет, четко ставит задачу. От работы над его проектом получил действительно удовольствие. Оплата выполнена в полном объеме, моментально. Рекомендую Александра для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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