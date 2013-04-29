Верстка макета покерного сайта

Требования к макету:

Responsive Internet Explorer 8+, Opera 10+, Mozilla FireFox 3.6+, Google Chrome 9+, Safari 4+

Прошу обратить внимание на комментирование CSS и HTML файлов, чтобы после можно было работать. Если есть скрипты, комментировать также.

Именование классов и идентификаторов должны быть понятны. Нужно чтобы не было классов типа rca, asw. В общем не использовать аббревиатуры.

Скачать PSD можно тут https://www.dropbox.com/s/c403yrf40omlu5i/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%20Poker%20Flash.rar