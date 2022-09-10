Требуется сверстать сайт казино по предоставленному дизайну на блокчейне Solana. Необходимо реализовать функционал для тестирования в виртуальной сети, чтобы игроки могли пробовать все без риска потерь. После успешного тестирования нужно будет вывести проект в реальную сеть.
Верстка макета с фигма с использованием fulpage js
https://www.figma.com/file/kBcADB8J17nOA119iqHZAN
Указывайте тг
Антибот 13+29
Заявки фрилансеров
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