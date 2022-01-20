Верстка макета внутрений страницы

HTML-версткаЗавершен1 заявка93 просмотра
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Верстка макета внутрений страницы

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Frezeee
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$10
4 дня
UAH
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 2 дня до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Работаем уже второй раз.Очень добрый заказчик, идёт на уступки фрилансеру! Всем рекомендую данного заказчика
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