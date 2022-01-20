Есть сайт [url=https://kn.uz.ua/]kn.uz.ua[/url] Есть разметка гугл, работает не всё. Именно акции установлены скриптом эта страница для примера [url=https://kn.uz.ua/publ/novobudovi_uzhgorod/parkovij/1-1-0-24]тут [/url]Пример как надо на фото (сверху как есть, снизу как надо) [url=https://www.google.com/search?q=%D0%B6%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&oq=%D0%B6%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&aqs=chrome..69i57j46i19i175i199j0i10i19i22i30j69i61l2.7273j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8]посмотреть в поиске гугл[/url]
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Верстка макета внутрений страницы
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