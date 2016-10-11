Верстка макетов корпоративного

HTML-версткаЗавершен28 заявок456 просмотров
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Нужно осуществить верстку макетов корпоративного сайта , адаптивный дизайн , количество страниц 12 . Важно: условие пост оплаты

7 лет назад
vikiweb2014
Виктор 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$250
12 дней
Что могу сказать, мы нашли надежного партнера, было с чем сравнивать, в данном случае были не только соблюдены сроки, но и сделаны дополнительные работы которые ни как не повлияли на сумму. Рекомендуем Энрике, сейчас уже работаем над следующим проектом!
Виктор замечательный заказчик. В ходе работы все было на высшем уровне: общение, оплата. Рекомендую.
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