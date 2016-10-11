Верстка макетов корпоративного

Что могу сказать, мы нашли надежного партнера, было с чем сравнивать, в данном случае были не только соблюдены сроки, но и сделаны дополнительные работы которые ни как не повлияли на сумму. Рекомендуем Энрике, сейчас уже работаем над следующим проектом!