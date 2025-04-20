Верстка макетов под Bootstrap 5 для небольшого сайта

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Открыт26 заявок150 просмотров

Есть 6 макетов страниц нового сайта:

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Нужна верстка под Bootstrap 5.

Макеты скину в приват.

BootstrapВерстка сайтов
14 дней назад
Денис
 
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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ТОП-10
HTML-верстка
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день назад
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Андрей
 
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ТОП-10
HTML-верстка
Максим
 
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Ризо
 
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Артём
 
32 года
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11 минут назад
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14 дней назад
ТОП-5
HTML-верстка
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
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26 минут назад
55 отзывов
14 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Станіслав
 
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год в сервисе
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4 отзыва
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Євгеній
 
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Муродулла
 
23 года
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Лучший HTML-верстальщик апреля
Денис
 
28 лет
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9 часов назад
107 отзывов
14 дней назад
Евгений
 
35 лет
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33 минуты назад
27 отзывов
14 дней назад
Давид
 
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2 часа назад
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