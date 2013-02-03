Верстка, натягивание, настройка дизайна на сайт

HTML-версткаЗавершен4 заявки179 просмотров
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Имеется сайт http://credit-audit.ru на движке mod-x, полностью рабочий. Необходимо натянуть на него новый дизайн, макеты готовы в PSD. Для примерного представления прикрепляю jpg главной страницы. Из основных отличий - калькулятор перенесен с отдельной страницы на главную.

Верстка необходима только div-ами, ширина фиксированная, нерезиновая, проверка работоспособности на основных соврмененных браузерах.

Срок - вечер воскресения. В предложениях указывайте размер оплаты. При выполнении задания до вечера субботы - бонус плюс 20% к вашей оплате. Оплата Яндекс.Деньгами, Вебмани.

11 лет назад
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RomanDutchak
Роман 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$150
3 дня
Работа по верстке и натягиванию нового дизайна сделана качественно, быстрее, чем необходимо было по срокам. Были даны полезные рекомендации.
Человек четко поставил задачу, был постоянно на связи и выплатил приятный бонус за оперативное выполнение, очень приятно сотрудничать с такими людьми.
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