Верстка, натяжка на ВП, установка плагинов

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Закрыт8 заявок43 просмотра

Сайт студии перманентного макияжа

Что нужно сделать :

  1. Адаптивная верстка

  2. Натяжка на ВП

  3. Интеграция с системой https://www.yclients.com

  4. Полуавтоматическая реферальная система с ссылкой или по qr коду для участников реф системы. Личный кабинет для просмотра своих рефералов и отслеживания баланса

  5. Установить все необходимые плагины, сео, ускорение, отобьражение в выдаче, разметка и тд

Прошу оценить работу с версткой и без. Ссылку на фигму пришлю в личку.

WordPressАдаптивная версткаНастройка плагинов
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