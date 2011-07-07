Верстка небольшого меню (Срочно)

$20
HTML-версткаЗавершен11 заявок287 просмотров
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Необходимо сверстать выпадающее меню по образцу на рисунке в сжатые сроки.

PSD прилагается. При необходимости помощь программиста.

12 лет назад
larisak
Лариса 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
MrWolf
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
12 лет назад
$20
1 день
Работа сделана качественно и что особо важно - в сроки. Спасибо за отменный результат!
Задание понятное, с оплатой никаких проблем. Приятно было иметь дело с вами.
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