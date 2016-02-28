Верстка небольшой почтовой рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок172 просмотра

Нужно создать новое письмо-приглашение для рассылки или исправить то, что имеется (в приложении). 

Сделать так, чтобы письмо адекватно отображалось в почтовых клиентах. Все ссылки указаны в файле.

9 лет назад
Electropanda
Анастасия 
33 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

korrik
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

korrik
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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