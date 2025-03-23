Верстка новых макетов (для действующего сайта)

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Открыт11 заявок48 просмотров

Для действубщего сайта http://europeaninteriordesign.com

необходимо сверстать макет страницы квиза, попап квиза, а так же страницу для произвольного контента.

Всё (кроме самого квиза) можно и нужно брать из уже имеющихся стилей.

Верстка страниц
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