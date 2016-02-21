Верстка одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок276 просмотров

Нужна верстка главной страницы сайта. 

9 лет назад
fil_z
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
2 дня
Работать с Евгением понравилось. Заказ был выполнен очень качественно и даже раньше срока. Рекомендую.
Евгений отличный заказчик! Хороший макет,всегда на связи и оплата без задержек. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать landing + mobile-версию

    Здравствуйте. Необходимо сверстать landing на bootstrap + mobile-версию. Комментарии: 1) Слово "Идефикс" - картинка, под которой идёт описание. Если описание больше, чем на одну строку, идёт ...

    BootstrapCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка под ModX

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется верстка под ModX. Кроссбраузерность, адаптивность по возможности.  Макет: страница 1, страница 2.

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать блок в две страницы

    Здравствуйте! Необходимо сверстать блок высотой в две страницы с .psd макета. Картинка во вложении. Нужна кроссбраузерная верстка с адаптацией под мобильные телефоны и планшеты. Кто готов ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка лендинга

    $20

    Требуется адаптиваня верстка небольшого лендинга,  желательно на bootstrap Бюджет 1500 руб. Из скриптов нужно сделать: 1. Модалку с формой (имя, телефон) 2. Проверка заполненности этих полей 3. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Модифицировать плагин на сайте

    Цель: модифицировать плагин обратной связи на сайте (общий дизайн есть на WordPress). Задачи: Поменять CSS стили плагина обратной связи – цветовые схемы сайта прилагаются;Прикрепить на сайт модуль оплаты – мы предоставим ссылку от оператора ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Базовая верстка на Joomla + контент

    Нужен верстальщик по Joomla. Требуется результативно и быстро собрать страницы из готового материала, частично нужно сделать html, частично работать из админки. Структура сайта создана. Нужно поменять некоторые элементы местами, заполнить страницы. В общем, ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад