Верстка одной страницы (главная с адаптивом)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок208 просмотров

Добрый день!

Необходимо заверстать страницу похожую на http://porekamkanalam.ru

Верстка должна быть адаптированной под мобильные устройства.

Желательно, но не обязательно с использованием bootstrap.

В заявке прошу указать Вашу стоимость и сроки.

Спасибо!

Bootstrap
9 лет назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель! Был поражен оперативностью выполнения задания. Работу выполнил очень быстро и аккуратно! Рекомендую и буду продолжать сотрудничать сам!
Все прошло быстро, рекомендую!

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад

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