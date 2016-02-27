Верстка одной страницы (главная с адаптивом)

При подгрузке постов на AJAX они загружаются мгновенно нужно поставить задержку и настроить вращение прелоадера. Пример можете посмотреть тут https://spark.ru/Разобрать как сделана проверка формы. Возможно убрать или изменить. Предложить варианты проверки. Поправить дизайн формы.