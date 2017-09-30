Верстка одностраничника по примеру

Нужно с нуля сверстать одностраничник по готовому примеру. То есть есть готовый одностраничник где уже все есть и картинки и контент и формы и тд. Нужно смотреть на одностаничник готовый и верстать точно такой же. Не обязательно делать полную копию готового. Кое какие блоки можно упустить. Но главное что бы ето было сверстано с нуля и было очень похоже на оригинал. То есть предать всю цветовую гамму, картинки (можно брать с оригинала), текст (тоже можно брать из оригинала). Сама суть сделать с нуля свою верстку но что бы очень было похоже на оригинал. Но версттка должна быть полностю от оригинала.Это я буду проверять. Адаптивность обязательна. даю пример одностраничника: http://papillock.org/ По сути задача не сложная. Получаеться за Вам только своя оригинальная верстка. Исходники все есть, картинки, текст и тд. Очень важно сделать верстку от себя . не где ее не копируя. Берете чистый html и погнали, можно использовать бутстрап или флекс.