Верстка одностраничного лэндига с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки1146 просмотров

Необходимо сверстать одностраничный сайт с анимациями.

Видео с описанием того, как это будет выглядеть и примерное описание анимаций по запросу в ДМ.

Может быть чистый html + css + js, но может быть react или другой фрэймворк.
Натягивать на CMS или что-нибудь в этом роде не надо.

Ссылка на макет по запросу в ДМ.

В заявках присылайте:
- Цену и сроки
- Технологии на которых можете это выполнить
- Примеры похожих работ (сайты с анимацией)

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