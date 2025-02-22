Требуется выполнить верстку страниц сайта с использованием олдскульного HTML, CSS и jQuery. Работа должна быть адаптивной. Исходники для верстки предоставлены в Figma. Укажите сроки выполнения и стоимость.
Верстка одностраничного лэндига с анимацией
Необходимо сверстать одностраничный сайт с анимациями.
Видео с описанием того, как это будет выглядеть и примерное описание анимаций по запросу в ДМ.
Может быть чистый html + css + js, но может быть react или другой фрэймворк.
Натягивать на CMS или что-нибудь в этом роде не надо.
Ссылка на макет по запросу в ДМ.
В заявках присылайте:
- Цену и сроки
- Технологии на которых можете это выполнить
- Примеры похожих работ (сайты с анимацией)
Заявки фрилансеров
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