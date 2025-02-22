Необходимо сверстать одностраничный сайт с анимациями.



Видео с описанием того, как это будет выглядеть и примерное описание анимаций по запросу в ДМ.



Может быть чистый html + css + js, но может быть react или другой фрэймворк.

Натягивать на CMS или что-нибудь в этом роде не надо.



Ссылка на макет по запросу в ДМ.



В заявках присылайте:

- Цену и сроки

- Технологии на которых можете это выполнить

- Примеры похожих работ (сайты с анимацией)