Верстка одностраничного одноэкранного сайта

ТЗ на создание сайта 32b.suНеобходимо создание верстки для одностраничного-одноэкранного сайта.Основные требования к верстке:

1. Основная задача сайта — это WOW-эффект, поэтому Верстка должны быть адаптивной, аккуратно выполнена с возможностью отображения:

- во всех современных браузерах, как на десктопных, с разрешением: 1900 х 1200, 1900 х 1080, 1366 х 768, 1280 х 1024

так и на экранах смартфонов, с разрешением: 320 х 568 (iPhone 5/SE), 320 х 570, 320 х 480, 360 х 640 (Samsung S5), 375 х 667 (iPhone 6/7/8), 375 x 812 IPhone X, 411 x 731 Pixel 2, 414 х 736 iPhone 6/7/8 Plus

и на экранах планшетов: 768 х 1024 (iPad), 1024 х 1366 (iPad Pro) и др.

2. Дизайн для десктопа выполнен в двух вариантах (день/ночь) который должен переключаться в зависимости от времени суток. Сильно желательно, чтобы смена версии дизайна была реальной.

3. Фоновая картинка изображена в виде дорог с автомобилями, должна гармонично вписываться по краям блоков. Автомобили должны проезжать по дорогам в произвольном порядке с определенным интервалом. В темное время суток (на темной версии сайта) автомобили проезжают с включенными фарами.

4. МЕНЮ И НАВИГАЦИЯ. При наведении мышью на блоки, на десктопной версии, блоки меню должны трансформироваться так как на рисунке, на мобильной открываться сайт источник. На мобильной версии, после нажатие на меню (“гамбургер”) открывается меню как на примере и разворачиваться по принципу “Аккордеон”.