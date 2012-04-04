Верстка одностраничного сайта

$30
HTML-версткаЗакрыт15 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Надо сверстать одностраничный сайт по представленному макету, с некоторыми изменениями.

Во-первых, убрать форму заказа снизу.

Во-вторых, увеличить кнопку заказа, и при нажатии на неё должно появляться всплывающее окно\диалог с формой заказа. Так же кнопка закреплена в одном месте относительно окна браузера и перемещается вместе с пользовательским скроллом.

В-третьих, при клике на фото должен открываться просмотр как в jQuery lightbox.

Все скрипты исключительно с использованием jQuery, jQueryUI и плагинов для них.

Приветствуется использование css фреймворка blueprint, yaml или какого-либо другого.

12 лет назад
workforfood
Кирилл 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка дизайна и натяжка на DLE

    Всем доброго здравия. Имеется psd-макет дизайна для аниме-сайта. Нужно сверстать его. Кроссбраузерно, все как полагается. И затем сделать из него шаблон для DataLife Engine. Жду ваших цен, сроков.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка под Sencha Touch или JQuery Mobile

    $500

    Нужно сверстать хтмл5 сайты-визитки, которые будут работать через мобильные приложения на телефонах Андроид и Айфон. Это достигается по средствам работы со следующими фреймворками, опыт работы с которыми необходим верстальщику: www.sencha.com jqtouch.com/ ...

    jQuery
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Желателен опыт работы с jQuery UI Наличие качественного портфолио, положительных отзывов Срок выполнения 1–3 дня Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам. P.S. Все общение через ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    Есть верстка сайта http://scoutmaster.gratta.com.ua/ Необходимо внести небольшие коррективы в верстку с учетом изменений в дизайне (см. приложенный файл). Обязательно кроссбраузерно Mozilla, Chrome, Opera, IE от 7 и выше Бюджет 20-30$. Срок 1-2 дня. Оставляйте свои заявки с оценками по ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фотогалерея

    http://www.salon-koroleva.kiev.ua/page23/ В итоге нужно получить папку с файлами html. css,js, папку images и чтобы все работало при подстановке других фотографий.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вкадастре.РФ

    $500

    ПРОЕКТ В РАБОТЕ, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ПИШИТЕ МНЕ В СКАЙП НА МОБИЛЬНИК ryabovmobil есть дизайн надо оживить... есть домен Вкадастре.рф хостинг на hostland.ru тарифный план "Мастер" http://www.hostland.ru/services/hosting/ По меню: Частые вопросы: Будет список самых часто задаваемых вопросов, нажимаешь на ссылку ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на ВП переделать под html

    Добрый день! Надоел мне вордпресс (вечно его ломают и вирусы свои подсовывают) на сайте http://tatua.com.ua Хочу переделать его в хтмл с тем же дизайном. За основу по структуре берем сайт http://nails.kiev.ua Что должно остаться: 1. УРЛЫ все ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад