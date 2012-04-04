Верстка одностраничного сайта

Добрый день!

Надо сверстать одностраничный сайт по представленному макету, с некоторыми изменениями.

Во-первых, убрать форму заказа снизу.

Во-вторых, увеличить кнопку заказа, и при нажатии на неё должно появляться всплывающее окно\диалог с формой заказа. Так же кнопка закреплена в одном месте относительно окна браузера и перемещается вместе с пользовательским скроллом.

В-третьих, при клике на фото должен открываться просмотр как в jQuery lightbox.

Все скрипты исключительно с использованием jQuery, jQueryUI и плагинов для них.

Приветствуется использование css фреймворка blueprint, yaml или какого-либо другого.