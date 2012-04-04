Верстка одностраничного сайта

есть магазин на движке shop-script (тем кто не знаком с ним проходить мимо) нужно слизать дизайн с другого магазина на том же движке (если это имеет значение) с небольшими изменениями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Надо сверстать одностраничный сайт по представленному макету, с некоторыми изменениями.
Во-первых, убрать форму заказа снизу.
Во-вторых, увеличить кнопку заказа, и при нажатии на неё должно появляться всплывающее окно\диалог с формой заказа. Так же кнопка закреплена в одном месте относительно окна браузера и перемещается вместе с пользовательским скроллом.
В-третьих, при клике на фото должен открываться просмотр как в jQuery lightbox.
Все скрипты исключительно с использованием jQuery, jQueryUI и плагинов для них.
Приветствуется использование css фреймворка blueprint, yaml или какого-либо другого.
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