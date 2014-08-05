Верстка одностраничного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка259 просмотров

Необходимо сверстать одностраничный сайт визитку из готового PSD макета. За подробностями в л/с

11 лет назад
CANNONNEER
Васильев 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

omp93
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Прошла неделя с того момента, как я сделал сайт, залил на свой хостинг и показал заказчику. Потом он попросил кое что переделать и пропал. Ни оплаты, ничего..

Заявки фрилансеров

omp93
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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