Верстка одностраничного сайта

HTML-версткаЗавершен17 заявок893 просмотра
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Необходимо сверстать макет лендинга (приложу к сообщению) 

Полное т.з написано тут https://docs.google.com/document/d/1sWCQy1RViblYVtWiI8Mc9aPmgruA5Roqg4oQLbwd-mI/edit  Верстку время от времени заказываем регулярно (4-5 раз в месяц) 

Нужен опытный верстальщик, умеющий работать с анимацией. Пишите в коммента своим примеры работ . желательно ссылками сразу, еще круче если адаптивные и с анимацией. 

Дедлайн до 24 сентября. 19:00 (мск)

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
онлайн
7 лет назад
$30
3 дня
отличный специалист. Все сделал как требовалось, маленькие доработки после завершения работ выполнил также быстро и профессионально. Буду дальше с ним работать.
Алексей замечательный заказчик ! Все было отлично ! Четко поставленное техническое задание,всегда на связи. Не теребит и не мешает работать. Моментальная оплата. Будем дальше работать. Спасибо за проект !
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