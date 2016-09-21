Верстка одностраничного сайта

Имеется действующий веб-портал на PHP (Yii2), по которому в настоящее время производится доработка функционала. Часть функционала требует изменения и доработки верстки: нужно будет придумать и согласовать организацию верстки некоторых элементов, а также доработать существующие разделы. ...
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Необходимо сверстать макет лендинга (приложу к сообщению)
Полное т.з написано тут https://docs.google.com/document/d/1sWCQy1RViblYVtWiI8Mc9aPmgruA5Roqg4oQLbwd-mI/edit Верстку время от времени заказываем регулярно (4-5 раз в месяц)
Нужен опытный верстальщик, умеющий работать с анимацией. Пишите в коммента своим примеры работ . желательно ссылками сразу, еще круче если адаптивные и с анимацией.
Дедлайн до 24 сентября. 19:00 (мск)
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