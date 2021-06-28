Ищем верстальщика для удаленной работы в сервисном центре. Обязанности: знание HTML, CSS, JS, PHP и WordPress. Условия: график 5/2, работа в команде, возможность профессионального роста. Требования: возраст 20+, аккаунт WhatsApp, примеры работ по верстке и WP, выполнение тестового задания.
Верстка пары страниц к уже сверстанному сайту...
Верстка пары страниц к уже сверстанному сайту и несколько правок на уже сверстанных страничках
макеты psd
Верстка по макету для пк+адаптив по аналогии с уже сверстанными страничками
+правки к нескольким страничкам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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