Верстка пары страниц к уже сверстанному сайту...

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка132 просмотра

Верстка пары страниц к уже сверстанному сайту и несколько правок на уже сверстанных страничках

макеты psd

Верстка по макету для пк+адаптив по аналогии с уже сверстанными страничками

+правки к нескольким страничкам.

4 года назад
FeeJay
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Foka6996
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$60
5 дней

Заявки фрилансеров

Foka6996
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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