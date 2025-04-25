Верстка по макету

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт15 заявок79 просмотров

тз по верстке:

1.Семантическая верстка

2.Валидация кода

3.Адаптация по мобильные

4.Адаптация под все браузеры

пишите свой телеграмм

Адаптивная верстка
день назад
Никита
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
74 отзыва
16 часов назад
ТОП-5
HTML-верстка
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
21 отзыв
18 часов назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
39 отзывов(-3)
18 часов назад
ТОП-10
HTML-верстка
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
онлайн
1 отзыв
19 часов назад
Александр
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
1 отзыв
день назад
Женя
 
24 года
10 месяцев в сервисе
Был
36 минут назад
день назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
1 отзыв
день назад
Вячеслав
 
51 год
3 месяца в сервисе
Был
час назад
день назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
2 отзыва
день назад
Александр
 
32 года
8 дней в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
день назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
24 минуты назад
6 отзывов
день назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
32 минуты назад
4 отзыва
день назад
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
час назад
10 отзывов
день назад
Даня
 
18 лет
10 дней в сервисе
онлайн
день назад
Лев
 
19 лет
день в сервисе
Был
15 часов назад
день назад