Требуется адаптировать 2 страницы и исправить ошибки отображения на сайте. Необходимо устранить проблемы с некорректным отображением текста и изображений на 4 страницах для desktop-версии. Обеспечить корректную HTML-верстку и улучшить пользовательский опыт.
Верстка по макету
тз по верстке:
1.Семантическая верстка
2.Валидация кода
3.Адаптация по мобильные
4.Адаптация под все браузеры
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