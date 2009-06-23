Верстка под джумлу- сайт галерея художников

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок178 просмотров

Сайт наподобие этого по функционалу http://www.catherinekelleghangallery.com/index.asp

Обратная связь, 2 языка(русский и английский), сортировка в зависмости от разных параметров (года, страны и т.д.)

В принципе это все.

Дизайн будет на днях

Joomla
16 лет назад
yakooobin
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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