Верстка под самописный движок ИМ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок155 просмотров

Нужна верстка под самописный движок ИМ.

сам сайт http://intex-online.ru/

новый дизайн http://www.free-lance.ru/users/MLdesign/viewproj.php?prjid=2450073

внутренние страницы так же имеются.

14 лет назад
maxlapteff
Лаптев 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

weberix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$80
2 дня
Хороший верстальщик. Сделал сложную верстку для самописного движка. Советую!
Сразу нашли общий язык, хороший, терпеливый заказчик. Я остался доволен сотрудничеством...

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weberix
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14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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