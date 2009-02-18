Верстка под UMI, установка / настройка и т.д.

Требуется сверстать дизайн под UMI CMS. Или сверстать и поставить все на UMI, настроить чтоб все работало и т.д.

От вас: стоимость и сроки.

Примеры работ с UMI желательны.

Дизайн покажу выбранному исполнителю, ничего сложного в нем нет совершенно.

Пишем стоимость за что именно!!! Только верстка или верстка, установка, настройка.