Верстка. Приватно для Влащенко Михаил (vla_misha)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки110 просмотров

сверстать предоставленый psd

13 лет назад
rebel_web1
Игорь 
43 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна HTM (5) & CSS(3) верстка для соц. сети.

    Здравствуйте Нужна HTML(5) &amp; CSS(3) верстка. Верстка для социальной сети. + Адаптировать под все браузеры (Modernizr). Пожалуйста указывайте вашу цену и сроки выполнения работы. Оплата после выполнения и принятия работы. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина на движке Modx

    $60

    Нужно наложить дизайн сайта интернет-магазина на движок – Modx, можем рассмотреть Ваш вариант. Есть сайт, требуется разработать новый шаблон дизайна и добавить некоторые вещи (такие как поиск и новая выборка ...

    MODX
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установить код sape на InstantCMS

    $50

    Требуется установить код сапы на сайт с системой управления InstantCMS, не через модули. В сапе сайт должен успешно пройти проверку кода. Рассказать как установили код.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Откорректировать сайт - дизайн, верстка

    Есть сайт. Нужны правки по интерфейсам - блоки переставить местами, где-то какие-то элементы добавить. Сайт сделан на PHP, поэтому ищется человек, который: - разбирается в PHP - разбирается в HTML верстке ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • HTML-верстка

    Здравствуйте. Требуется верстка готовых PSD макетов в HTML с использованием JS. Всего 10 страниц (главная + 9 внутренних страниц). Все макеты как по содержанию, так и по структуре легкие ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Добиться кроссбраузерности от сайта

    На сайте 3 слайдера, ведут себя непредсказуемо в разных браузерах. Варианты решения — 1) пофиксить под все, включая ИЕ7, 2) снести нафиг и поставить другие, кроссбраузерные, 3) спереть уже ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доделать jquery скрипт

    $50

    Здравствуйте! Вот ссылка на jquery скрипт: http://html-css.info/2010/06/jquery-position-fixed/ , с его помощью можно создать плавающий блок. Скрипт работает, но есть одна проблема - если блок упирается в футер, то он отодвигает его вниз до бесконечности. ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад