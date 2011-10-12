Верстка простого макета на сегодня

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок254 просмотра

Добрый день!

Есть простой макет (главная, текстовая и форма). 3 странички.

Нужно сверстать до вечера.

Спасибо!

UPD: прикрепил макет; укажите, пожалуйста, стоимость верстки.

14 лет назад
tradingobjects
Дмитрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Все быстро и четко, качественно. Спасибо!
Всё чётко, быстро и без каких либо лишних "телодвижений" :) Приятная работа, что тут ещё сказать :)

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад