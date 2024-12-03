Верстка простого сайта по макету Figma

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок114 просмотров

Необходимо сверстать маленький простой сайт по готовому дизайн-макету в Figma.   

Ссылка на макет:
https://www.figma.com/design/VomeoNKZIuUV0DuAoOJpfT/Untitled?node-id=3-643&t=ugaaJNMpE2og6RCH-4

Допустимы отклонения от макета, предложения и идеи по улучшению дизайна приветствуются :)

Использовать только чистые HTML, CSS, JavaScript, хотя вряд ли здесь может понадобиться что-либо еще. 

В результате нужны файлы-исходники с кодом, с помощью которых я смогу открыть готовый сайт у себя браузере. В файлах с кодом желательно оставлять комментарии с описанием. Это необязательно, но чем больше пояснений будет, тем лучше!

Самое важное — сделать это как можно быстрее!  Если что, можно что-нибудь упростить, но главное — побыстрее :)

CSSFigmaHTMLJavaScriptВерстка сайтов
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