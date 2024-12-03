Верстка простого сайта по макету Figma

Необходимо сверстать маленький простой сайт по готовому дизайн-макету в Figma.

Ссылка на макет:

https://www.figma.com/design/VomeoNKZIuUV0DuAoOJpfT/Untitled?node-id=3-643&t=ugaaJNMpE2og6RCH-4



Допустимы отклонения от макета, предложения и идеи по улучшению дизайна приветствуются :)



Использовать только чистые HTML, CSS, JavaScript, хотя вряд ли здесь может понадобиться что-либо еще.



В результате нужны файлы-исходники с кодом, с помощью которых я смогу открыть готовый сайт у себя браузере. В файлах с кодом желательно оставлять комментарии с описанием. Это необязательно, но чем больше пояснений будет, тем лучше!



Самое важное — сделать это как можно быстрее! Если что, можно что-нибудь упростить, но главное — побыстрее :)