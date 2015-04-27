Верстка прототипа адаптивной версии интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки125 просмотров

Для действующего интернет-магазина нужно сделать адаптивную верстку, попутно внеся некоторые предварительно согласованные изменения. Делаем 4 страницы - главная, страница категории, страница товара, информационная (текстовая страница).

Что конкретно нужно сделать

1) Собрать у нас исходные требования

2) Сделать эскиз расположения элементов 4 страниц и согласовать его

3) Сверстать черновую, но рабочую версию 4 страниц

Окончательный графический дизайн планируем делать уже имея рабочий макет сайта, после проведения тестов.

10 лет назад
309848
Юрий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров