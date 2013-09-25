Нужна верстка psd макета на opencart 1.5.4 т.е. установка на движок сайта! Всего 2 страницы главная и 2ая это товар! Нужно расположить навигацию, модули, баннеры, т.е. все стандартные позиции которые есть в opencart! готов предоставить макет для ознакомления, что нужно сделать! Шрифты для сайта предоставлю! По остальным вопросам буду беседовать и обсуждать все нюансы работы! Работа по предоплате! Предварительную стоимость работы предлагайте сами!