Здравствуйте! Есть макет ПСД. Требуется его сверстать и натянуть на Друпал. Требования к верстке дам при личной переписке. Оплата по факту!
Верстка PSD + натяжка на систему DLE
Доброго времени суток!
Требуется сделать верстку моего дизайна PSD далее привязать к движку DLE точнее сделать шаблон для этой системы!
Нужно от вас
Семантически верный код
Кроссбраузерность
Верстка полностью в CSS и div'ах.
Сроки работы желательно 2-3 дня (обсуждаемо в случаи чего)
+ не много по мелочи структуре дизайна при общении обьясню!
Шаблон должен быть резиновый четко отображаться во всех известных браузерах и любых разрешениях экрана =)
Сразу прошу дилетантов и людей кривыми руками не беспокоить
рассматриваю предложения только у кого есть солидный Портфолио и желательно работы схожей целью!
ВНИМАНИЕ
Сотрудничество со мной может быть и долгосрочным и полезным всем!
Если все будет хорошо и ваша работа будет сделана на Ура после окончании, работы вам предстоит аналогичная работа c другими моими дизайнами!
И так что от вас требуется
написать на почтовый ящик [email protected]
c темой PSD
В письме прислать ваш Портфолио
В свободной форме указать полезную информацию о себе, которая в конечном итоге может определить вас как исполнителя
ИЛИ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ ПРЯМО ТУТ!
Указать связь онлайн предпочтительна Icq или контактный телефон
Отписать пару строк уложитесь ли за 2-3 дня?
Стоимость вашей работы
( учтите с заряжалами работать не буду, тем более что если ваша работа будет сделана в сроки и качественно наше сотрудничество продолжиться, а это значит что у вас будет не, сколько заказов помимо этого, так что уважаемые НЕ перегибайте с ценами и делайте скидки, так как заказ будет не один, а не сколько)
Всем спасибо за внимание!
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