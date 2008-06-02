Верстка PSD + натяжка на систему DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок288 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется сделать верстку моего дизайна PSD далее привязать к движку DLE точнее сделать шаблон для этой системы!

Нужно от вас

Семантически верный код

Кроссбраузерность

Верстка полностью в CSS и div'ах.

Сроки работы желательно 2-3 дня (обсуждаемо в случаи чего)

+ не много по мелочи структуре дизайна при общении обьясню!

Шаблон должен быть резиновый четко отображаться во всех известных браузерах и любых разрешениях экрана =)

Сразу прошу дилетантов и людей кривыми руками не беспокоить

рассматриваю предложения только у кого есть солидный Портфолио и желательно работы схожей целью!

ВНИМАНИЕ

Сотрудничество со мной может быть и долгосрочным и полезным всем!

Если все будет хорошо и ваша работа будет сделана на Ура после окончании, работы вам предстоит аналогичная работа c другими моими дизайнами!

И так что от вас требуется

написать на почтовый ящик [email protected]

c темой PSD

В письме прислать ваш Портфолио

В свободной форме указать полезную информацию о себе, которая в конечном итоге может определить вас как исполнителя

ИЛИ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ ПРЯМО ТУТ!

Указать связь онлайн предпочтительна Icq или контактный телефон

Отписать пару строк уложитесь ли за 2-3 дня?

Стоимость вашей работы

( учтите с заряжалами работать не буду, тем более что если ваша работа будет сделана в сроки и качественно наше сотрудничество продолжиться, а это значит что у вас будет не, сколько заказов помимо этого, так что уважаемые НЕ перегибайте с ценами и делайте скидки, так как заказ будет не один, а не сколько)

Всем спасибо за внимание!

CSSDLE
17 лет назад
sokal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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