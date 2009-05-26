Nuzhen verstalshik, kotorij smozhet do konca postavit dizajn v myspace. est vse v psd. vot sama stranica - http://www.myspace.com/memoryschool nuzhno budet dodelat komentarii vnizui eshe paru melkih izmenenij. + nuzhno budet zaregestrirovat ...
Верстка PSD под движок DLE 7.3
Доброго времени суток. Ищу верстальшика который сверстает из PSD в TMPL для DLE 7.3.
PSD аккуратный, все названо и по слоям.
Предпочтение отдается людям - меньше цена\ быстрее срок.
Пишем сюда:
ICQ: 200087167
или в проект
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