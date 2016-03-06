Есть сайт http://koptim-doma.ru/, необходимо переверстать шаблон под адаптивность до 320, убрать все абослюты и лишний код, можно mediaQuery можно bootstrap. Ориентировочно работы на 5 часов + 2 часа правки, сайт должен отображаться хорошо, работа типа ...
Верстка psd шаблона Landing page и установка на cms
Нужно сделать верстку psd шаблона и установить на cms(подключение скриптов,карусели,аудио flash плеера,яндекс карты и т.д.)
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