Верстка psd шаблона Landing page и установка на cms

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок228 просмотров

Нужно сделать верстку psd шаблона и установить на cms(подключение скриптов,карусели,аудио flash плеера,яндекс карты и т.д.)

9 лет назад
nekii
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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