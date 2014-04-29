Верстка с реализацией анимации в html5.

Внести правки в шаблон Wordpress и поправить 1 страницу согласно рисунку. Подробности в скайп!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать главную страницу сайта и придумать и сделать анимацию кнопок и центарильного изображения средствами html5.
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