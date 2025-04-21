Верстка сайта

$390
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка7 просмотров

Верстка сайта из фигмы + посадка на вордпресс

FigmaWordPressВерстка сайтовИнтеграция верстки
2 месяца назад
krutya
Роман 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
$390
10 дней
Escrow
Не первый раз уже. Буду рад новому сотрудничеству
Все супер, большое спасибо за интересный проект )

Заявки фрилансеров

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка