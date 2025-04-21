Требуется специалист для HTML адаптивной и кроссбраузерной верстки страниц по макетам. Задачи включают работу с CSS анимациями, взаимодействие с Figma и поддержание существующих страниц. Оплата в рублях, работа по ИП или СЗ. Регулярные разовые задачи с большим объемом статической верстки.