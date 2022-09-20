Верстка Сайта для компании LaslesVPN

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка41 просмотр

1) Адаптивная верстка сайта

2) Полний Функцыонал сайта

3) срок 3 дня

4) оплата после 120$, от компании

5) Будет более подробно о проекте от UI/UX Дизайнера Димы

6) После проверять будет Михаил Тестировщик

3 года назад
Olyakov
59 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kovalenko-O
Коваленко 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$1
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Kovalenko-O
Коваленко 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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