Верстка сайта. Главная + 3 внутряка.

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Завершен20 заявок258 просмотров

Добрый день.

Ищу верстальщика.

Макет не сложный, картинка в аттаче.

Нужно к завтрашнему утру.

С вас цена и контакты.

13 лет назад
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнителем. Татьяна прекрасно выполнила заказ раньше сроков и даже терпела наши двухдневные проблемы с оплатой. Очень рекомендую. Уверен что будем работать еще. Большое спасибо!
Отличный заказчик, четко поставленная задача, своевременная оплата. Работой с Александром очень довольна, буду рада дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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