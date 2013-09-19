Верстка сайта: главная страница и 4 внутренних.

Необходимо выполнить верстку главной страницы сайта и 4 внутренних под экран компьютера.

Верстка фиксированная (не резиновая).

Страницы находятся во вложении.

Требования:

1)кроссбраузерная верстка на div' ах, должно работать начиная от ie 7. в ie 7 закругления и тени можно не делать (прозрачность png должна работать), в остальных браузерах в первую очередь нужно использовать css3

2)главное меню на css, без скриптов, меню выровнено по центру страницы — сколько бы текста не было в элементе LI, количество элементов может изменяться!

3)меню снизу и слева без выпадающих пунктов

4)каждый элемент меню оформлен как ссылка A внутри элемента LI, активный элемент LI (Главная) имеет класс .active (внутри элемента UL должны быть только теги LI и тег A)

5)большой слайдер вверху вместе с рамкой должен быть в отдельном div, чтобы можно было убрать его при необходимости

6)из фреймворков допустимо использовать только jquery

7)нестантартные шрифты — через FontSquirrel, иначе через cufon

8)блоки с заголовком и иконкой:

-div, у него указывается класс*, сразу же внутри DIV идет H3 — заголовок блока, сразу за H3 идет div — он обрамляет контент блока

-иконка блока задаются (*) классом div блока. если не указан класс — блок должен быть без иконки и заголовок должен начинаться с самого левого края

-цвет текста в блоке, фон блока, рамка и т.п., так же задается (*) классом div

9)слайдеры/карусели нужно только сверстать, скрипты прикручивать не нужно, кружочки снизу слайдера — список UL с элементами LI, стрелки влево и вправо — DIV

10)кнопки "В корзину", "В избранное" и др. с текстом на css3

11)плавающая панелька справа - share42.com

12)на странице Lime_2 в нужно предусмотреть, что текст в заголовке элемента может идти в несколько строчек, при этом каждый горизонтальный ряд элементов должен идти строго горизонтально (чтобы элементы не съезжали вверх-вниз)

13)на странице Lime_3 всплывающее окно верстать не нужно, закладки имеют такой вид: div, внутри его идет меню UL, каждый элемент LI которого называется как вкладка, активный элемент LI (текущая вкладка) имеет класс .active, сразу за меню идут подряд div'ы с содержимым вкладок

14)на странице Lime_4, Lime_5 - таблица с элементами корзины

Предпочтение отдаю НЕ студиям.