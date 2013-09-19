Верстка сайта: главная страница и 4 внутренних.

Нужен опытный верстальщик для пост.сотрудничества. Проекты различной сложности, много JS. Оплата - unistream, WMZ. Требования: - уверенные знания HTML5, CSS3, JS (jQuery) - блочная кроссбраузерная верстка - быть на связи по скайпу голосом и уделять работе не менее 5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить верстку главной страницы сайта и 4 внутренних под экран компьютера.
Верстка фиксированная (не резиновая).
Страницы находятся во вложении.
Требования:
1)кроссбраузерная верстка на div' ах, должно работать начиная от ie 7. в ie 7 закругления и тени можно не делать (прозрачность png должна работать), в остальных браузерах в первую очередь нужно использовать css3
2)главное меню на css, без скриптов, меню выровнено по центру страницы — сколько бы текста не было в элементе LI, количество элементов может изменяться!
3)меню снизу и слева без выпадающих пунктов
4)каждый элемент меню оформлен как ссылка A внутри элемента LI, активный элемент LI (Главная) имеет класс .active (внутри элемента UL должны быть только теги LI и тег A)
5)большой слайдер вверху вместе с рамкой должен быть в отдельном div, чтобы можно было убрать его при необходимости
6)из фреймворков допустимо использовать только jquery
7)нестантартные шрифты — через FontSquirrel, иначе через cufon
8)блоки с заголовком и иконкой:
-div, у него указывается класс*, сразу же внутри DIV идет H3 — заголовок блока, сразу за H3 идет div — он обрамляет контент блока
-иконка блока задаются (*) классом div блока. если не указан класс — блок должен быть без иконки и заголовок должен начинаться с самого левого края
-цвет текста в блоке, фон блока, рамка и т.п., так же задается (*) классом div
9)слайдеры/карусели нужно только сверстать, скрипты прикручивать не нужно, кружочки снизу слайдера — список UL с элементами LI, стрелки влево и вправо — DIV
10)кнопки "В корзину", "В избранное" и др. с текстом на css3
11)плавающая панелька справа - share42.com
12)на странице Lime_2 в нужно предусмотреть, что текст в заголовке элемента может идти в несколько строчек, при этом каждый горизонтальный ряд элементов должен идти строго горизонтально (чтобы элементы не съезжали вверх-вниз)
13)на странице Lime_3 всплывающее окно верстать не нужно, закладки имеют такой вид: div, внутри его идет меню UL, каждый элемент LI которого называется как вкладка, активный элемент LI (текущая вкладка) имеет класс .active, сразу за меню идут подряд div'ы с содержимым вкладок
14)на странице Lime_4, Lime_5 - таблица с элементами корзины
Предпочтение отдаю НЕ студиям.
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