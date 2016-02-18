Верстка сайта на Joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки131 просмотр

нужно сделать верстку сайта на системе управления Joomla 2.5

есть согласованный макет и система управления уже установлена на хостинг

по всем вопросам в личку

Joomla
9 лет назад
iwsstudio
Антон 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
9 лет назад
$50
2 дня
Сергей отличный исполнитель, обсудили сумму и сроки, превзошел ожидания по качеству работы, да еще и сделал все гораздо быстрее, чем договаривались!! Всем рекомендую, грамотный специалист и профессионал своего дела!
Рекомендую Антона! Нет проблем с постановкой задачи и оплатой, легко общаться.

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка с дизайна на framework bootstrap (для Joomla)

    Необходимо сверстать шаблон на framework bootstrap для Joomla 3 Верстка с дизайна, дизайн элементов/страниц придерживаясь стилистики основного дизайна. Верстка адаптивная, верстка независимыми блоками, макетов с нуля, под мобильные устройства. Подключение и кастомизирование ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScriptJoomla
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет магазин, верстка + интеграция на CMS!

    Добрый день. Нужно сверстать и интегрировать на CMS стандартный интернет магазин!  Макеты предоставлю в PSD. Страницы: Главная, Каталог, Карточка товара, Корзина, Меню слева (вертикальное) Пишите ориентировочные сроки + цена ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект на WordPress`e

    $300

    Доброе времени суток, Тех задание - сверстать и натянуть на WP - подключить готовые модули на WP 1) гостевая 2) новости 3) фотоархив

    WordPress
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка одностраничника

    Необходимо сверстать сайт (лендинг 6 экранов) согласно ТЗ и прототипа.Кроссбраузерно.Срок - 3 дня с момента получения ТЗЖду предложений по цене. ТЗ и подробности успешному кандидату

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется верстка LP на 5-6 экранов

    Нужно сверстать сайт - LP на 5-6 экранов. Бюджет 1200-1500 рублей, сроки 2-3 дня. Все формы должны работать, сайт должен хорошо в любом браузере и на любом устройстве

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна верстка лендинга

    Верстка адаптивного лендинга из PSD-макета. Макет в 3 разрешениях. (для мобильных, планшетов и компьютеров). Верстка на 6-8 экранов. Скрипты, которые будут использоваться: Один простой слайдерВсплывающее окноОтправку форм делать не надо (сами ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад