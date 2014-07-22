Верстка сайта-одностраничника

Александр - Заказчик с большой буквы. Один из тех немногих, кто, действительно, прислушивается к мнению Исполнителя, всецело участвует в процессе. Болеет душой за проект, так сказать. Оплата моментальная. Проверка и утверждение не заняли много времени. Общение вежливое и оперативный отклик. Благодарю за успешное сотрудничество и мои всем рекомендации.