Верстка сайта-одностраничника

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка111 просмотров

Верстка статичного сайта-одностраничника с нестандартными шрифтами

11 лет назад
Zels
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$60
5 дней
Антон отлично справился с непростой версткой одностраничного сайта. Благодарю за отличную реализацию и рекомендации дизайнеру на дальнейшие работы. Можно меня смело записывать в ряды постоянных клиентов ) Рекомендую к сотрудничеству!
Александр - Заказчик с большой буквы. Один из тех немногих, кто, действительно, прислушивается к мнению Исполнителя, всецело участвует в процессе. Болеет душой за проект, так сказать. Оплата моментальная. Проверка и утверждение не заняли много времени. Общение вежливое и оперативный отклик. Благодарю за успешное сотрудничество и мои всем рекомендации.

Заявки фрилансеров

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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