Верстка сайта по готовому макету

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт17 заявок80 просмотров

Необходимо согласно ТЗ и макету до 8 июня сверстать сайт.

Оплата 70$ в любой форме.

Верстка сайтов
15 часов назад
Александра
 
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Заявки фрилансеров

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