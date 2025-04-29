Верстка сайта по готовому макету

Необходимо интегрировать лендинг-код в существующий сайт на WordPress. Лендинг должен быть доступен для редактирования через админ-панель и иметь общую шапку и футер с другими страницами. Для получения ссылки на сайт и обсуждения сроков и стоимости, требуется уточнение деталей.