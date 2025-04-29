Компанія шукає верстальника для створення HTML-сторінок. Необхідно виконати адаптивну верстку, інтеграцію з WordPress за допомогою плагіна Lazy Blocks. Оплата варіюється залежно від унікальності блоків. Задача включає дотримання дизайну з Figma та оптимізацію елементів для швидкого завантаження.
Верстка сайта по готовому макету
Необходимо согласно ТЗ и макету до 8 июня сверстать сайт.
Оплата 70$ в любой форме.
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