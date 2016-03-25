Верстка сайта по обработке фото

Техническое задание на верстку сайта «Обработка фотографий»

Основные требования:

1. 5 страниц (.php)Макеты jpg: https://yadi.sk/d/9yHPHL0hqEdtp

Исходники: https://yadi.sk/d/aRqMM6AqqEdeS

2. Отдельныеблоки — шапка, верхний промо блок и подвал — вынести с использованием функции

INCLUDE.

3. Предусмотреть возможностьбыстрого изменения положения картинок и текста на типовых страницах.

4. Фиксированаяширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.

5. Кросс-браузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer (8+), Safari, Opera, Yandex)

6. Валидность.

7.Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

8. Кодировка —UTF8

9. Title и мета-теги должны быть за пределамиinclude, т.е. у каждой страницы свои

10. На главной странице ссылки «Читать далее» должныбыть nofollow

11. Страницыстатьи отличаются лишь верхним блоком, можно заверстать их отдельно