Верстка сайта по обработке фото

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка118 просмотров

Техническое задание на верстку сайта «Обработка фотографий»

 

Основные требования:

 

1.   5 страниц  (.php)Макеты jpg: https://yadi.sk/d/9yHPHL0hqEdtp

Исходники: https://yadi.sk/d/aRqMM6AqqEdeS

     2. Отдельныеблоки — шапка, верхний промо блок и подвал — вынести с использованием функции

INCLUDE.

     3. Предусмотреть возможностьбыстрого изменения положения картинок и текста на типовых страницах.

     4. Фиксированаяширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.

     5. Кросс-браузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer (8+), Safari, Opera, Yandex)

     6. Валидность.

     7.Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

     8. Кодировка —UTF8

     9. Title и мета-теги должны быть за пределамиinclude, т.е. у каждой страницы свои

    10. На  главной странице ссылки «Читать далее» должныбыть nofollow

    11. Страницыстатьи отличаются лишь верхним блоком, можно заверстать их отдельно 

PHP
9 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$60
4 дня
В очередной раз отлично поработали, спасибо!
Очень приятно когда среди постоянных заказчиков есть такие замечательные люди. Спасибо за очередной интересный проект.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад

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