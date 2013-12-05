1. Создание страницы захвата (дизайн готов, нужно сделать верстку) сайт имеется. 2. Подключить страницу захвата, (человек оставляет емайл, ему приходит инфокурс) Емайл сохраняется и чтобы я могу в дальнейшем отправлять емайл рассылки.
Верстка сайта-визитки на Wordpress.
Требуется верстка сайта-визитки на Wordpress.
Сайт представляет собой одну главную страницу и аналогичные по внешнему виду внутренние, которые являются обычными статьями (верхнее и нижнее меню - статьи, а боковое - записи). Образец макета - http://tline.biz/images/portfolio/site/np24.png
Основные задачи:
— во всех основных браузерах сайт должен отображаться корректно (IE 8 и выше, Opera, FF, Chrome).
— простой и оптимизированный код верстки (минимум ошибок в валидаторе, не десяток файлов css, сохранять картинки с минимальным объемом не в ущерб качеству и другие моменты для оперативной загрузки).
— нужно максимально интегрироваться с используемой CMS, чтобы можно было без проблем добавлять, редактировать и сортировать все меню, плагины, слайдер и т.п. средствами самой CMS, а также обновлять CMS.
— ссылки сразу сделать ЧПУ латиницей.
Некоторые важные моменты:
1) шапка резиновая на 90% ширины (двигаются лого, телефоны, консультант и подсветка), верхнее меню и ниже - фиксированная ширина на 1024px.
Градиент в шапке - лучше не цельной картинкой, а средствами css сделать.
Телефоны, консультация, названия меню, схема проезда - естественно, текстом, а не картинками.
2) добавить интеграцию с соцсетями в шаблон страниц и записей, как в макете.
3) при клике на "схема проезда" должно открываться всплывающее окно с картинкой (там будет схема проезда).
К каждому пикселю не придираюсь, но если в макете отступ 10px, не нужно делать его 30px, это откровенно бросается в глаза. Ссылки и кнопки при наведении должны реагировать (в макете это предусмотрено), названия статей в h1, подзаголовки - h2, лого ведет на главную и т.п. предсказуемые моменты.
Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдер, меню, статья и т.п.).
Бюджет 1800 WMR.
Сроки — 4–5 дней.
Делать можно на вашем или моем хостинге.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна верстка сайта и натяжка на CMS. Предпочтение Wordpress, но если вы можете работать профессионально с другими CMS — рассмотрю варианты. Предлагайте цены и сроки. Макет дизайна страниц и ...Завершен11 лет назад
Необходимо срочно сверстать 1 страницу или загрузить джпег в корень сайта. Страница типа: сайт скоро откроется. Джпег готовЗавершен11 лет назад
Сделать HTML верстку страницы предназначенной быть шаблоном е-мейл рассылки. Страница нарисована нашим дизайнером в формате PSD. Как результат работы нужно получить код е-мейл письма формата HTML в который будет просто в определенное место кода вставляться ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть готовый шаблон от Template Monster для интернет магазина ювелирный изделий на cms prestashop Нужно переделать структуру шаблоны. Поменять местами некоторые блоки, кое-что удалить. Шаблон http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/45945.html Результатом должен быть шаблон, в котором ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
необходимо внести небольшие коррективы 1) Оформить вывод строк на странице http://hwww.ru/hb-8/ так как здесь http://dom-bania.ru/design/cat7/show147/ 2) Поправить стили для абзаце на этой же странице: сделать отступы, "отодвинуть" ...Завершен11 лет назад
Кросс и валидно Приоритет низкой цене. Макет пришлю в процессе согласованияHTML-верстка19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать три страницы дизайна интернет-магазина. Требования к верстке: html5; кроссбраузерность: IE8+, Firefox, Safari, Opera, Chrome; используемые библиотеки: JQuery и JQuery UI, все слайдеры должны иметь режим автопрокрутки (возможный вариант ...Завершен11 лет назад
Кросс и валидно Приоритет низкой цене. Указывайте стоимость и срок.Завершен11 лет назад