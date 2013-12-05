Верстка сайта-визитки на Wordpress.

$55
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки180 просмотров

Требуется верстка сайта-визитки на Wordpress.

Сайт представляет собой одну главную страницу и аналогичные по внешнему виду внутренние, которые являются обычными статьями (верхнее и нижнее меню - статьи, а боковое - записи). Образец макета - http://tline.biz/images/portfolio/site/np24.png

Основные задачи:

— во всех основных браузерах сайт должен отображаться корректно (IE 8 и выше, Opera, FF, Chrome).

— простой и оптимизированный код верстки (минимум ошибок в валидаторе, не десяток файлов css, сохранять картинки с минимальным объемом не в ущерб качеству и другие моменты для оперативной загрузки).

— нужно максимально интегрироваться с используемой CMS, чтобы можно было без проблем добавлять, редактировать и сортировать все меню, плагины, слайдер и т.п. средствами самой CMS, а также обновлять CMS.

— ссылки сразу сделать ЧПУ латиницей.

Некоторые важные моменты:

1) шапка резиновая на 90% ширины (двигаются лого, телефоны, консультант и подсветка), верхнее меню и ниже - фиксированная ширина на 1024px.

Градиент в шапке - лучше не цельной картинкой, а средствами css сделать.

Телефоны, консультация, названия меню, схема проезда - естественно, текстом, а не картинками.

2) добавить интеграцию с соцсетями в шаблон страниц и записей, как в макете.

3) при клике на "схема проезда" должно открываться всплывающее окно с картинкой (там будет схема проезда).

К каждому пикселю не придираюсь, но если в макете отступ 10px, не нужно делать его 30px, это откровенно бросается в глаза. Ссылки и кнопки при наведении должны реагировать (в макете это предусмотрено), названия статей в h1, подзаголовки - h2, лого ведет на главную и т.п. предсказуемые моменты.

Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдер, меню, статья и т.п.).

Бюджет 1800 WMR.

Сроки — 4–5 дней.

Делать можно на вашем или моем хостинге.

CSSWordPress
11 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alter_id
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$55
3 дня
Затянул проект, попросил пару дней на доработку, потом вовсе пропал. На сайт ходит, сообщения читает, не реагирует. Короче, безответственный студент.

Заявки фрилансеров

alter_id
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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