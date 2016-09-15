Верстка сайта женская тематика

$50
HTML-версткаЗакрыт23 заявки386 просмотров
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1) Сверстать все страницы и нацепить на word press в шаблон. по ТЗ

2) адаптированная верстка под мобилы

3) установка и  настройка плагинов по тз

4) техническое Тз по оптимизации сайта

Верстка сайта
7 лет назад
seriuslait
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад