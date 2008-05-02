Верстка сайта знакомств

$270
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки538 просмотров

Есть сайт знакомств надо сверстать 2 (два) дизайна - дневной и ночной! Переключаются по времени суток! На каждой ГЛАВНОЙ странице много объектов типа лучшие фото, лучшие статьи, радио, лучшее видео и т.д. их много! 2 главные и около 60 неложных внутренних траниц.

Также верстается окошко входа в сайт! 1-шт

И верстается вид чата - надо сохранить особенности старого дизайна (если потребуется ответить на вопросы нашего программиста)!

Подраздел 1- 3 страницы главные и 6 внутренних

Подраздел 2- 3 страницы главные и 9 внутренних

все для одного сайта!

новичкам просьба не беспокоить!

17 лет назад
panagorny
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

site-coding
Coding Site 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$250
Пропал! на связь не выходит! на почту и асю не отвечает! сроки сорвал!

Заявки фрилансеров

site-coding
Coding Site 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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