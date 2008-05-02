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Верстка сайта знакомств
Есть сайт знакомств надо сверстать 2 (два) дизайна - дневной и ночной! Переключаются по времени суток! На каждой ГЛАВНОЙ странице много объектов типа лучшие фото, лучшие статьи, радио, лучшее видео и т.д. их много! 2 главные и около 60 неложных внутренних траниц.
Также верстается окошко входа в сайт! 1-шт
И верстается вид чата - надо сохранить особенности старого дизайна (если потребуется ответить на вопросы нашего программиста)!
Подраздел 1- 3 страницы главные и 6 внутренних
Подраздел 2- 3 страницы главные и 9 внутренних
все для одного сайта!
новичкам просьба не беспокоить!
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